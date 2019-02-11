شكرا لقرائتكم خبر عن تستمر يومين.. كواليس زيارة الرئيس الفلسطيني للمملكة والان مع التفاصيل

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الإثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية تستمر ليومين.

وكان باستقبال سيادته على أرض المطار، أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز، ووزير الدولة السعودي مساعد بن محمد العيبان، وسفير دولة فلسطين لدى السعودية باسم الآغا.

ومن المقرر أن يلتقي سيادته، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لبحث الوضع السياسي الراهن وما تتعرض له القضية الفلسطينية من أخطار، خاصة مدينة القدس.

وقال السفير الآغا إن الزيارة تأتي استمرارا للتواصل ما بين القيادتين في ظل الظروف الدولية الصعبة، وكذلك في ظل محاولات إنهاء القضية الفلسطينية.

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وأشار إلى أن مواقف المملكة العربية السعودية متقدمة دائما تجاه القضية الفلسطينية، مذكرا بإطلاق خادم الحرمين الشريفين اسم "قمة القدس" على "قمة الظهران"، والتبرع بـ150 مليون دولار للأوقاف الإسلامية في القدس، و50 مليون دولار للأونروا، ما يؤكد هذه المواقف المتقدمة.

وأكد السفير الآغا أن خادم الحرمين الشريفين قال للرئيس عباس ويكررها دائما: "نحن معكم، نقبل ما تقبلون، ونرفض ما ترفضون، نحن مع السلام والشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية كما هي من الألف إلى الياء وليس العكس".

ولفت إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد مرارا قناعته أنه لا سلام في المنطقة دون دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.

ويرافق الرئيس في زيارته: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشئون المدنية الوزير حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشئون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

