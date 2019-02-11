شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 33 طناً مساعدات في حجة والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 450 سلة غذائية تزن 33طنًا و300 كيلو غرام, وبطانيات, وبسط على النازحين في شليله والمتضررين في مناطق الدير والرفيع التابعة لمديريتي حيران وحرض بمحافظة حجه، يستفيد منها 2,700 فرد.



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