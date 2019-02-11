شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يصل الرياض والان نبدء بالتفاصيل

وصل الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين إلى الرياض اليوم. وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان -الوزير المرافق-, وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم الآغا, ومندوب عن المراسم الملكية.



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