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العساف يستقبل وزير خارجية نيكاراغوا

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استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في ديوان الوزارة بالرياض اليوم وزير العلاقات الخارجية في جمهورية نيكاراغوا السيد دينيس مونكادا، والوفد المرافق له.

ولدى وصول الوزير الضيف صافح كبار مسؤولي الوزارة ثم دوّن كلمته في سجل الزوار.

ثم بدأ اللقاء الثنائي الذي تناول العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

بعد ذلك جرت مراسم التوقيع على اتفاقية عامة بين البلدين وقعها من الجانب السعودي وزير الخارجية ووقعها من جانب جمهورية نيكاراغوا وزير العلاقات الخارجية.

وتناولت الاتفاقية توثيق أواصر الصداقة وتطوير التعاون في المجالات (الاقتصادية، والتجارية والاستثمارية، والتعليمية والعلمية، والتقنية، والصحية، والثقافية، والإعلامية، والسياحية، والشباب والرياضة) .


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