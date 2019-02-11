شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ عامل سقط فى خزان مياه بالروضة والان نبدء بالتفاصيل

تمكن مدني الروضة من إنقاذ عامل سقط في خزان مياه تحت الإنشاء داخل مزرعة بقرية الوسيطاء ونقل للمستشفى لإصابته بكسر في قدمه وحالته مستقرة.

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