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إنقاذ عامل سقط فى خزان مياه  بالروضة

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تمكن مدني الروضة من إنقاذ عامل سقط في خزان مياه تحت الإنشاء داخل مزرعة بقرية الوسيطاء ونقل للمستشفى لإصابته بكسر في قدمه وحالته مستقرة.


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