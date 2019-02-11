شكرا لقرائتكم فارس الهمامي يتحدى التوحد ويحصد ثاني مراكز مسابقة القرآن الكريم على مستوى المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

حقق الطالب ‏فارس الهمامي من برنامج التوحد بمدرسة موسى بن نصير بتعليم نجران، المركز الثاني على مستوى المملكة في مسابقة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم في دورتها الثالثة والعشرون لطلاب التربية الخاصة التي أقيمت أمس في مدينة الرياض.

وهنأ مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي، التهنئة للطالب ولأسرته والكادر الإداري والتعليمي بمدرسة موسى بن نصير ولإدارة التربية الخاصة بتعليم المنطقة، مؤكداً أن الطالب أثبت للجميع أن هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع هم أصحاب همم عالية، مشيداً بما يجده طلاب التربية الخاصة من دعم كبير من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

من جهته, أكد مدير إدارة التربية الخاصة للبنين بتعليم نجران محمد يوسف آل جريب، أن الطالب من ‏منسوبي برنامج التوحد بمدرسة موسى بن نصير، ويُعد من الطلاب المميزين في برنامج التوحد، مشيراً إلى أن هناك العديد من طلاب التربية الخاصة بتعليم نجران قادرين على الإبداع والتميز, مقدماً التهنئة لمنسوبي تعليم المنطقة وأسرة الطالب.

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