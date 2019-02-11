شكرا لقرائتكم أمطار وغبار على الرياض والمجمعة حتى الثلاثاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الرياض حتى الثامنة من مساء اليوم.

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وفي المجمعة توقع الإنذار المبكر استمرار نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة و الغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية حتى الثانية من صباح الثلاثاء.

وفي المنطقة الشرقية توقع الإنذار المبكر استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية حتى السابعة من مساء اليوم خاصة على الدمام – الظهران – النعيرية – القيصومة – حفر الباطن – الخفجي والأجزاء المجاورة لها.

كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، عن نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة، وتمتد إلى مدينة نجران والأجزاء المجاورة لها , تستمر حتى الساعة 11:55 من مساء اليوم .

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة، متمنية السلامة للجميع.

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