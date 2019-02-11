شكرا لقرائتكم الأرصاد: تقلبات جوية وهبوط درجة الحرارة دون الصفر نهاية الأسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حدوث تقلبات جوية تشهدها معظم مناطق المملكة اعتباراً من نهاية الأسبوع الحالي.

وقالت الهيئة إن الحالة المتوقعة تتسم بأمطار ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار وكتلة باردة تؤدي لانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر .

ولفتت إلى أنه سيتم إصدار تقرير مفصل عنها لاحقا.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت اليوم، عن نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة، وتمتد إلى مدينة نجران والأجزاء المجاورة لها , تستمر حتى الساعة 11:55 من مساء اليوم .

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة، متمنية السلامة للجميع.

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