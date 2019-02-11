شكرا لقرائتكم بجوائز قيمتها 72 ألف ريال .. 573 متنافسًا في مسابقة المهارات بـ تقني القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - القصيم

أنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم استعداداتها لانطلاق مسابقة المهارات، والتي سوف تقام غدًا الثلاثاء وعلى مدى يومين.

يأتي ذلك بعد أن تقدم للمشاركة بالمسابقة أكثر من ٥٧٣ متقدمًا ومتقدمة تم فرزهم من قبل خبراء المسابقة، ويتنافسون في 12 مهارة تستهدف المهن الصناعية والخدمية بأعلى المقاييس العالمية، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم.

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وأكد محمد بن صالح المذن مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة أنه تم فرز المتقدمين من الجنسين، وقبول من استوفى شروط التقديم، وأتمت اللجان العاملة جميع الاستعدادات لاستقبال المشاركين والزوار، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة مساء، في مقر الكلية التقنية ببريدة للمتسابقين من البنين، وفي مقر الكلية التقنية للبنات بالرس للمتسابقات من البنات، وذلك بدعم مباشر من معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد وسعادة نائبه للتدريب، وبإشراف من الأمانة العامة للمسابقة الوطنية للمهارات.

وأكد أن المتسابقين يتنافسون على ثلاثة مراكز لكل مهارة وبجوائز تصل إلى أكثر من 72 ألف ريال، بالإضافة إلى ميداليات وشهادات تميز لمن يحصل على 500 نقطة، حيث سيتم توزيع الفائزين من المنطقة للمشاركة في المسابقة الوطنية على مستوى المملكة ومن ثم تمثيل المملكة في المسابقة العالمية للمهارات والتي ستقام في روسيا في شهر أغسطس 2019م.

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