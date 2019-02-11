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شكرا لقرائتكم فصل التيار عن 106 عقارات في حي النكاسة تمهيدًا لإزالتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
من المقرر أن يتم غدًا البدء في المرحلة الثانية من تطوير حي النكاسة العشوائي في مكة المكرمة.
وقالت إمارة المنطقة إنه إنفاذًا لتوجيهات أمير مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل ومتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان تبدأ هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة غداً (الثلاثاء) فصل التيار الكهربائي عن 106 عقارات من المرحلة الثانية لمشروع تطوير حي النكاسة.
وأضافت أن ذلك يأتي بعد اكتمال عملية الإزالة للمرحلة الأولى.
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