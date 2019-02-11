شكرا لقرائتكم المياه الوطنية تبدأ الضخ لـ 5 أحياء في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - جدة

أعلنت شركة المياه الوطنية أنها بدأت ضخ المياه عبر الشبكات إلى أحياء الحمدانية والكوثر والصالحية والأصالة وطيبة بمحافظة جدة، وذلك لتغطية الأجزاء المشمولة بالشبكات في هذه الأحياء.

وأوضح المهندس محمد بن صالح الغامدي مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة بشركة المياه الوطنية، أن ذلك يأتي بعد أن أطلقت الشركة بنجاح خدمة الضخ عبر الشبكات الشهر الماضي لأحياء الريان والرحمانية بشمال شرق المحافظة تنفيذاً لخطتها الهادفة إلى تحسين إمدادات المياه وجداول التوزيع في أحياء محافظة جدة.

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وقال:” نحن ماضون في تنفيذ خطة تشغيلية لمس عملاؤنا الكرام أثرها بتحسن إمدادات المياه في جدة وعموم المحافظة من خلال الالتزام بتنفيذ المشاريع في الوقت المحدد والتحسين المستمر للأنظمة التشغيلية”، مبيناً أنه استفاد منها حتى الآن ما نسبته 40 % من أحياء محافظة جدة خلال العام المنصرم .”

وثمن الغامدي دعم واهتمام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وسمو نائبه والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ محافظة جدة لكل ما من شأنه الارتقاء بخدمات قطاع المياه في مدينة جدة خصوصا ومنطقة مكة المكرمة عموما.

وبين الغامدي، أن هذا التحسين في العمليات التشغيلية يستفيد منه عبر الشبكات أكثر من 35 ألف نسمة حالياً في أحياء أبحر الجنوبية وطيبة والأصالة بكميات يومية تقدر بــ 10 آلاف متر مكعب من خلال 5000 توصيلة عقار، لافتا إلى تطوير العمليات التشغيلية للمياه بالمحافظة لتقليص فترات الانقطاع بين جداول الضخ والتحسين الكبير لمعدلات التوزيع في أحياء شمال الفيصلية (الربوة-البوادي-الشاطئ-النهضة- الزهراء-الخالدية-النعيم- المحمدية- العزيزية-مشرفة-الرحاب-بني مالك- الرويس – الحمراء – الأندلس- الروضة-البساتين-المرجان) مما يعزز منظومة الخدمة المائية في المحافظة، وتقليل معدلات الطلب بشكل كبير وملحوظ على صهاريج المياه وتقليص فترة الانقطاعات، فضلاً عن المساهمة في تخفيف الازدحام المروري.

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