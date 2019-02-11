الان تتابع غدا.. بدء المرحلة الثانية لتطوير حي النكاسة بالعاصمة المقدسة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة- الخليج 365- محمد السويهري

تبدأ هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة، غدًا الثلاثاء، المرحلة الثانية لتطوير حي النكاسة والتي تستهدف فصل الخدمات عن 106 عقارات تمهيدًا للتطوير، وذلك بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ومتابعة نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان.

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ويأتي انطلاق المرحلة الثانية بعد الانتهاء من إزالة 102 عقار تمثل المرحلة الأولى للمشروع والتي بدأت قبل شهر، وبحسب هيئة تطوير المنطقة فإن أعمال التطوير تسير وفق الخطة الزمنية المعدة لذلك وصولًا لإعادة تأهيل طبوغرافية المنطقة، وتوفير كافة الخدمات المتكاملة التي تخدم ضيوف الرحمن وقاصدي مكة المكرمة.

وأضاف البيان، أن تطوير حي النكاسة والأحياء العشوائية الأخرى مرّ بمراحل تخللتها دراسات وورش عمل أخذت في الاعتبار عددًا من الأمور جاء في مقدمتها مراعاة سكان تلك الأحياء والطبيعة الجغرافية للمكان الى جانب النواحي الخدمية.

وتهدف مشاريع التطوير إلى إعادة تكوين البيئة العمرانية على أساس التكاملية والترابط المبني على أسس وخطط شاملة ومتناسقة تشمل جميع جوانب البيئة العمرانية مثل التشكيل العمراني والإسكان، وشبكات المواصلات، والمرافق، والخدمات العامة المتنوعة، كما يهدف التطوير لتحسين الصورة البصرية بالعاصمة المقدسة لتكون جميع المشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية وفق هويه مكية ثابتة وموحدة تراعي طبيعة مكة وجغرافيتها من ناحية الشكل العام وطابع البناء.