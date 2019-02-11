الان تتابع “مدني الروضة” ينقذ عاملا سقط في خزان مياه داخل مزرعة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح الدفاع المدني بالروضة، اليوم الإثنين، في إنقاذ عامل سقط في خزان مياه تحت الإنشاء داخل مزرعة بقرية الوسيطاء. وأوضح أنه تم نقل العامل إلى المستشفى لإصابته بكسر في قدمه وحالته مستقرة، حسب تغريدة نشرها الدفاع المدني السعودي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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