الان تتابع توقيع اتفاقية عامة بين المملكة وجمهورية نيكاراغوا لتطوير التعاون بمختلف المجالات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وزير العلاقات الخارجية في جمهورية نيكاراغوا دينيس مونكادا، والوفد المرافق له.

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ولدى وصول الوزير الضيف صافح كبار مسؤولي الوزارة ثم دوّن كلمته في سجل الزوار، ثم بدأ اللقاء الثنائي الذي تناول العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

بعد ذلك جرت مراسم التوقيع على اتفاقية عامة بين البلدين وقعها من الجانب السعودي وزير الخارجية ووقعها من جانب جمهورية نيكاراغوا وزير العلاقات الخارجية، وتناولت الاتفاقية توثيق أواصر الصداقة وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية، التجارية، الاستثمارية، التعليمية، العلمية، التقنية، الصحية، الثقافية، الإعلامية، السياحية، الشباب والرياضة.

حضر الاستقبال واللقاء ومراسم التوقيع، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ومدير إدارة دول أمريكا اللاتينية السفير حسين عسري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين، كما حضرها الوفد المرافق المرافق لوزير العلاقات الخارجية بجمهورية نيكاراغوا.