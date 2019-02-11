السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية ابتداء من نهاية الأسبوع الحالي، تتسم بأمطار ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار وكتلة باردة تؤدي لانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.



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كانت هذه تفاصيل خبر أمطار ورياح وغبار على المناطق من نهاية الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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