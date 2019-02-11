العمل تنفي صحة تحديد 7 آلاف ريال لاستقدام العاملة المنزلية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

أكد مصدر مسؤول بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدم صحة ما يجري تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها تويتر، بخصوص إلزام مكاتب الاستقدام بألا يزيد ما تتقاضاه من العملاء في استقدام العامل أو السائق أو العاملة المنزلية على 7 آلاف ريال، مشيرة إلى أن ذلك لم يصدر عن الوزارة، مطالبة بتحري الدقة في تداول مثل هذه الأخبار غير الصحيحة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل لـ "مكة" إنه يجب أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وليس من وسائل التواصل وغيرها، لافتا إلى أن جميع مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة موجودة على موقع "مساند" ومحدد فيها تكلفة الاستقدام.

وكان مغردون على تويتر ومستخدمون لوسائل التواصل أشاروا إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ألزمت جميع مكاتب الاستقدام بعدم تقاضي مبلغ يزيد على 7 آلاف ريال مقابل استقدام العامل والسائق والعاملة المنزلية، مشيرين إلى أن الوزارة بدأت حملات على مكاتب الاستقدام، وأغلقت مكاتب مخالفة.