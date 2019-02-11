جمرك الدرة يحبط تهريب 115 ألف حبة كبتاجون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تمكن جمرك الدرة على الحدود الشمالية الغربية من المملكة من إحباط محاولات لتهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 115,755 حبة، عثر عليها مخبأة في عدد من المركبات عند قدومها إلى المملكة عبر الجمرك.

وأوضح مدير عام الجمرك محمد قيسي، أنه تم ضبط تلك الكمية من حبوب الكبتاجون بعد اكتشافها مخبأة في مركبات من نوع "خصوصي"، وذلك بإخفائها في أجزاء متفرقة، مضيفا أنها تنوعت طرق تهريبها، حيث عثر على بعض الكمية بداخل خزان الوقود لإحدى المركبات، وبعضها في تجاويف بالأبواب الأمامية والخلفية، وأنه جرى بعد ضبط تلك المحاولات اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وبين أن لجمرك الدرة دور مهم بمساهمته الفاعلة مع المنافذ الجمركية الأخرى، وذلك في سبيل تحقيق أحد أهم مرتكزات استراتيجية الجمارك السعودية المتمثل بالمساهمة في حماية وأمن المجتمع من خلال ضبط عدد من محاولات تهريب المخدرات بجميع أنواعها، ومن ذلك إحباط تهريب 72 ألف حبة كبتاجون في آواخر عام 2018، كانت مخبأة في زجاجات "مشروبات غازية" مع أحد القادمين إلى المملكة عبر الجمرك.