إزالة حظائر الماشية من منطقة المعيصم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم بالتعاون مع الجهات الأمنية اليوم، حظائر الماشية من منطقة المعيصم؛ وذلك بعد انتهاء مهلة الشهرين التي حددتها الأمانة، تمهيدا لنقل الحظائر إلى الموقع الجديد خارج النطاق العمراني، الواقع جنوب مكة المكرمة على امتداد طريق "مكة - الليث"؛ وذلك حفاظا على الصحة العامة، وتحسين المشهد الحضاري، وتنظيم حظائر المواشي بالعاصمة المقدسة.

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ويأتي ذلك ضمن إطار حرص الأمانة على المحافظة على الإصحاح البيئي والارتقاء بالمستوى الصحي، بعد مطالبة المواطنين بنقل حظائر المواشي بعيدا عن المناطق السكنية؛ إذ تسببت في انبعاث الروائح الكريهة، وتكاثر الحشرات كالبعوض، كما تعمل الأمانة على توفير جميع الخدمات الصحية والبيئية اللازمة لتشغيل الموقع الجديد لحظائر المواشي وسوق الأعلاف، حرصا على تلبية احتياجات المواطنين والعمل على سلامتهم وراحتهم.

من جهة ثانية، أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقد صيانة دورية للشوارع الرئيسة بمكة المكرمة، مع إحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة في هذا المجال، لتنفيذ عملية صيانة الشوارع بقيمة إجمالية بلغت 4,105,500 ريال، لمدة 36 شهرا من تاريخ استلام الموقع، وفقا للشروط والمواصفات والمخططات وجداول الكميات وفئات الأسعار وغيرها من وثائق العقد.

ويهدف عقد الصيانة إلى المحافظة على شبكات الطرق بالعاصمة المقدسة ورفع كفاءتها وتطويرها بشكل مستمر، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في جميع أماكن تواجدهم.