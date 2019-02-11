السعودية | أمير الكويت يرعى افتتاح معرض "الفهد.. روح القيادة"

شكرا لقرائتكم أمير الكويت يرعى افتتاح معرض "الفهد.. روح القيادة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رعى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر افتتاح فعاليات معرض (الفهد.. روح القيادة) تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود وأوبريت (أخوة راسخة)، صباح الاثنين، بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي (المسرح الوطني).

وقام ولي العهد الكويتي، الشيخ نواف الأحمد الصباح، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، بجولة داخل المعرض المتضمن 14 جناحاً، استعرض فيه توثيقاً كاملاً لمسيرة الملك السعودي الراحل، عن نشأته ومناصبه وإنجازاته وحياته الشخصية كما ضم المعرض صوراً فوتوغرافية ولوحات عرضت لأول مرة، تناولت مسيرة العلاقات التاريخية الكويتية السعودية والتي جسدت روح الأخوة والتعاون والتعاضد بين قيادات البلدين والشعبين الشقيقين.

وألقى رئيس اللجنة المنظمة لـ"معرض وفعاليات الملك فهد بن عبدالعزيز"، الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود كلمة جاء فيها: "أنقل لكم تحيات مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وشعب المملكة العربية السعودية".

Advertisements

وأضاف: "أجزم أنني لا أحتاج في البحث عن أي مبررات لاختيار دولة الكويت كمحطة خارجية أولى لهذا المعرض، لأني أدرك تماماً لو أن الراحل بيننا لما اختار غيرها كون رصيد العلاقة العميقة بين البلدين تفرض هذا الاختيار وتؤكده".

وقال إن "العلاقة التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين المملكة ودولة الكويت منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود والشيخ مبارك بن صباح الصباح رحمهما الله وحتى اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما هي الأنموذج الفريد لما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين شقيقين جمعتهما وشائج دوّنها التاريخ في صفحاته البيضاء المشرقة فمن دولة الكويت الشقيقة انطلق الملك عبدالعزيز ورجاله المخلصون في رحلة التوحيد قبل أكثر من قرن"، وفق ما ذكرت وكالة "كونا" الرسمية.

يذكر أن أوبريت (أخوة راسخة) تضمن وصلات غنائية لكبار الفنانين ومجموعة من اللوحات الفنية والاستعراضية لطلاب وطالبات المدارس والتي جسدت عمق العلاقات والروابط الراسخة والوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.