، تحرك عربي مشترك لمواجهة المخططات الإسرائيلية في إفريقيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنفيذ خطة أقرها مجلس وزراء الخارجية

اتفق البرلمان العربي والدول العربية أعضاء اللجنة الخاصة بمواجهة المخططات الإسرائيلية في إفريقيا على أهمية التحرك المشترك وتنفيذ خطة العمل العربية التي أقرها مجلس وزراء الخارجية العرب لمواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضايا العربية والعلاقات العربية الإفريقية بما فيها الاستهداف للقضية الفلسطينية.

وقال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي في تصريح عقب مشاركته في الاجتماع الرابع للجنة العربية الخاصة بمواجهة المخططات الإسرائيلية في إفريقيا والذي عقد اليوم برئاسة المملكة، إن البرلمان العربي أطلع اللجنة على جهوده وخطة تحركه التي نفذها على مدى الأعوام الماضية من خلال إرسال عدد من الوفود والمبعوثين الذين ذهبوا إلى عدد من الدول الإفريقية حاملين رسائل من رئيس البرلمان العربي إلى رؤساء برلمانات الدول المؤثرة في إفريقيا لبيان خطورة التوغل الإسرائيلي في إفريقيا.

وأوضح السلمي، أن اللجنة اطلعت أيضاً على نتائج لقاءات رئيس البرلمان العربي وعدد من رؤساء البرلمانات الإفريقية على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، مؤكداً أن رسالة البرلمان العربي ونشاطاته ومواقفه كلها محاولات تصب في صد التغلغل الإسرائيلي في إفريقيا.

وأكد أنه تم الاتفاق في اجتماع اللجنة اليوم على تنسيق المواقف بين دول اللجنة والجامعة العربية والبرلمان العربي من أجل التواصل مع الدول والشعوب الإفريقية التي هي أقرب إلى شعوب العالم العربي، مشدداً على أهمية خطة العمل المشترك المقررة من الاجتماع الوزاري العربي لمجلس الجامعة فيما يتعلق بالعلاقة العربية مع إفريقيا.

وثمن في هذا الصدد استضافة المملكة العربية السعودية نهاية العام الجاري القمة العربية الإفريقية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-، مؤكداً أن البرلمان العربي يعول كثيراً على أن تقوم هذه القمة بإعادة العلاقات العربية الإفريقية إلى سابق عهدها في الوقوف مع القضايا والمصالح العربية وفِي مقدمتها القضية الفلسطينية.

من جانبه، قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، في تصريح عقب ختام أعمال اللجنة إن الاجتماع يأتي في إطار توصيات اللجنة في اجتماعها الثالث على مستوى المندوبين بتاريخ 28-1-2018 والتي دعت لعقد اجتماع بين اللجنة ورئيس البرلمان العربي في دورة انعقاد البرلمان العربي الحالية إدراكاً لأهمية دور البرلمان ولما يقوم به في خدمة قضايا الأمة العربية وخاصة القضية الفلسطينية ولحشد الجهود والطاقات العربية لمواجهة المخططات الإسرائيلية في القارة الإفريقية.