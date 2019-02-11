، "صحة حفر الباطن" تدشن ثلاثة مشاريع جديدة بمستشفى القيصومة العام ،

محمد بن مسعود - الدمام - للإسهام في تطوير الخدمات المقدمة وفق أعلى معايير الجودة

دشّن مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر بن راشد الصافي، اليوم، في مستشفى القيصومة برنامج الرعاية المنزلية وعيادة مكافحة التدخين، إضافةً إلى قاعة التدريب المستمر في المستشفى.

ويوفر برنامج الرعاية المنزلية للمرضى بمشاركة أفراد عائلاتهم، احتياجاتهم من أدوية ومستلزمات وأجهزة وفقاً للإمكانات والأنظمة، مما يسهم بشكل فعال في استقرار حالة المرضى الجسمية والنفسية وراحة أهليهم وذويهم، ويسهم كذلك في زيادة معدلات دوران السرير؛ مما يساعد على خدمة عدد أكبر من المرضى ويخفض التكاليف.

ودشنت "الصحة" عيادة مكافحة التدخين في مستشفى القيصومة، والتي ستقدّم خدماتها للراغبين في الإقلاع عن التدخين المشورة الطبية والخدمة العلاجية للمستفيد، كما سيكون للعيادة دور في الجانب التوعوي لأفراد المجتمع من خلال إقامة الفعاليات التي تحذر من مضار التدخين على الفرد والمجتمع، لتضاف إلى أربع عيادات تم افتتاحها مؤخراً في مستشفيات الملك خالد والولادة والأطفال والمركزي إضافة لمستشفى السعيرة العام.

كما تم تدشين قاعة التدريب المستمر بعد تجهيزها بوسائل التقنية الحديثة لتكون جاهزة لتقديم الدورات التدريبية وورش العمل التي تقام في المستشفى.

وتحرص "صحة حفر الباطن" على تقديم جميع الخدمات التي تسهم في تطوير الخدمات المقدمة وفق أعلى معايير الجودة والتي تنعكس إيجاباً على راحة المستفيدين.