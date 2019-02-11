، بريطانيا تستعرض عضلاتها العسكرية عالمياً في هذا التوقيت ،

محمد بن مسعود - الدمام - "وليامسون" كشف المهمة الأولى لحاملة طائرات الملكة إليزابيث

أفاد وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون، اليوم (الاثنين)، بأن شعار "بريطانيا العالمية"، الذي رفعته رئيسة الوزراء تيريزا ماي ليس مجرد تعبير بليغ، لأن المملكة المتحدة ستكون مستعدة لاستعراض عضلاتها العسكرية بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.

ونقلت "رويترز" عن "وليامسون" قوله: "بما أن اللعبة العالمية الجديدة ستكون في ملعب عالمي، يجب أن نكون مستعدين للتنافس من أجل مصالحنا وقيمنا بعيدًا كل البعد عن الوطن".

وأشار إلى أن "هذا هو السبب في أن بريطانيا العالمية، تحتاج إلى أن تكون أكثر بكثير من عبارة بليغة، ويجب أن تترجم إلى عمل، وقواتها المسلحة هي أفضل ممثل لبريطانيا العالمية فيما يتعلق بالعمل".

وأوضح وزير الدفاع البريطاني، أن المهمة الأولى لحاملة طائرات الملكة إليزابيث، ستشمل العمل في مناطق البحر المتوسط والشرق الأوسط والمحيط الهادي، وستحمل السفينة طائرات بريطانية وأمريكية من طراز "إف-35".