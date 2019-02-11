، بالصور .. ولي عهد الكويت يفتتح معرض "الفهد.. روح القيادة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - نوّه بالعلاقات المتينة التاريخية التي تربط قيادة وشعبي البلدين

افتتحت اليوم بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي "مركز المؤتمرات" بدولة الكويت النسخة الرابعة من معرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز "الفهد.. روح القيادة" وأوبريت "أخوة راسخة"، برعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وبحضور ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأقيم حفل الافتتاح بحضور أبناء وأحفاد الملك فهد بن عبدالعزيز يتقدمهم الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن سعد بن عبدالله، الأمير فيصل بن سعد بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، الأمير نواف بن فيصل بن فهد، الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن فهد، الأمير خالد بن محمد بن فهد، الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد، الأمير محمد بن سعود بن فهد.

وتجول الشيخ نواف الصباح في المعرض، واستمع إلى شرح من رئيس اللجنة التنفيذية للمعرض الأمير تركي بن محمد بن فهد، عن محتويات المعرض التفاعلي الذي يستعرض سيرة الفهد منذ ولادته حتى وفاته، ويعرض مجموعة من مقتنياته الشخصية، والأوسمة والأوشحة التي تقلدها، ووثائق رسمية ومخطوطات عدة، وأفلام وثائقية وألف صورة، بعضها ينشر للمرة الأولى.

وعبّر ولي عهد الكويت عن شكره لأبناء الملك فهد على إتاحة الفرصة له للمشاركة في هذا اليوم العظيم والجميل في افتتاح المعرض، مثمنًا اختيار الكويت المحطة الخارجية الأولى للمعرض، منوهًا بالوقت ذاته بالعلاقات المتينة التاريخية التي تربط قيادة وشعبي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

وقال الأمير محمد بن فهد في كلمة له خلال حفل الافتتاح: أتوجه بالشكر والتقدير للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت على رعايته الكريمة وحرصه على استضافة دولة الكويت لهذه المناسبة الغالية، والتي تعكس بوضوح حجم ما يربط المملكة العربية السعودية ودولة الكويت من وشائج، وما كان يربط الملك فهد بن عبدالعزيز وأمير الكويت من علاقة وثيقة ترجمت في أكثر من ميدان.

وأضاف: أنقل لكم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وشعب المملكة العربية السعودية، وأجزم بأنني لا أحتاج للبحث عن أي مبررات لاختيار دولة الكويت كمحطة خارجية أولى لهذا المعرض لأنني أدرك تمامًا إن كان الملك فهد بن عبدالعزيز بيننا لما اختار غيرها كون رصيد العلاقة العميقة بين البلدين تفرض هذا الاختيار وتؤكده دائماً.

وأردف: العلاقات التاريخية التي تربط المملكة العربية السعودية ودولة الكويت منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود والشيح مبارك بن صباح الصباح وحتى اليوم في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، هي النموذج الفريد لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الشقيقين جمعتهما شواهد مهمة في التاريخ بصفحاته البيضاء المشرقة، فمن دولة الكويت الشقيقة انطلق الملك عبدالعزيز ورجاله المخلصون في رحلة التوحيد قبل أكثر من 100 عام.

وتايع: من دواعي السرور أن يقام هذا المعرض بهذا المركز الثقافي الذي يحمل اسمًا غاليًا علينا جميعًا في المملكة العربية السعودية وعليكم كذلك في دولة الكويت وهو اسم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح والذي كان يكن للمملكة العربية السعودية وشعبها كل محبة وتقدير، وجمعته مع الملك فهد بن عبدالعزيز علاقات طويلة منذ التحاقهما بالعمل الحكومي والسياسي.

واختتم بالقول: أشكر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على حضوره وتشريفيه افتتاح النسخة الرابعة من معرض الفهد روح وقيادة، كما أشكر مسؤولي ومنسوبي مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي على جهودهم المبذولة لإنجاح المعرض وفعالياته المصاحبة.

من ناحيته، قال الأمير محمد بن فهد: المعرض يقدم توثيقاً تاريخياً كاملاً لرحلة الملك فهد بن عبدالعزيز وإنجازاته على الأصعدة المحلية والخليجية والعربية والدولية إضافة إلى حياته الشخصية، مضيفاً أن هذا التوثيق يتم تقديمه بأسلوب احترافي يراعي التناسق في المراحل والتواريخ والمحتوى، فضلاً عن استخدام وسائل التقنية الحديثة للعرض بأسلوب تشويقي للزوار، كما أن المعرض موجه للأجيال الحالية من الشباب للتعرف على سيرة ملوكهم وقادتهم، والظروف التي عاشوها والإنجازات التي حققوها لشعوبهم ودولهم.

وأضاف: الرؤية الفكرية للمعرض تستهدف في المقام الأول نقل الروح القيادية في شخصية الملك فهد إلى الشباب.

وأكد أن معرض وفعاليات تاريخ الملك فهد سيسعى لإكمال هذا النجاح في نسخته الرابعة ومحطته الخارجية الأولى في دولة الكويت.

وأوضح أن اختيار دولة الكويت؛ جاء نظراً للعلاقة التاريخية التي تربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.