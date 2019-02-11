، عودة سوريا إلى الجامعة العربية .. أبو الغيط يحسمها: لا توافق ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأمين العام: أتابع الموضوع بدقة ولكنني لم أرصد ما يقود للتوافق

أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم (الاثنين)، أنه لا يوجد توافق بعد بين الدول الأعضاء، قد يسمح بعودة عضوية سوريا، التي جرى تعليقها عام 2011 بسبب قمعها للمحتجين في بداية الحرب الأهلية.

ومن المقرر أن تعقد الجامعة العربية اجتماع قمة لزعماء الدول الأعضاء، في نهاية مارس في تونس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، قد أشار خلال زيارة لبيروت إلى أنه لا يوجد توافق بعد بشأن السماح بعودة سوريا إلى الجامعة.

وقال "أبو الغيط": "أتابع بدقة شديدة جدًا هذا الموضوع، ولكنني لم أرصد بعد أن هناك خلاصات تقود إلى التوافق، الذي نتحدث عنه، والذي يمكن أن يؤدي إلى اجتماع لوزراء الخارجية، يعلنون فيها انتهاء الخلاف، وبالتالي الدعوة إلى عودة سوريا لشغل المقعد".