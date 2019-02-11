صحيفة بريطانية تتفاعل مع خبر الطفل المنحور بقطعة زجاج في المدينة

سلطت صحيفة الديلي ميل البريطانية ، الضوء على حادثة ذبح طفل سعودي بالمدينة المنورة ، ونشرت الصحيفة صوراً للطفل قبل أن يقتل أمام أعين والدته. وقالت الصحيفة، أن زكريا الجابر كان في سيارة أجرة مع والدته، في طريقهم إلى المسجد النبوي.

وبحسب ما ورد فقد قام سائق سيارة أجرة بسحب الصبي بعيداً عن أمه نحو مقهى وحطم زجاج المقهى وأخذ قطعة وذبج الطفل بها.

وأضافت الصحيفة ، أن القاتل لم يكتفي بذبح الطفل فقط بل سدد له عدة طعنات أخرى.

ولا يُعرف سبب استهداف الصبي ، لكن ذكرت وسائل إعلامية أن المهاجم كان يعاني من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية.

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