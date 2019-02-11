تفاجأ شاب بسقوط إحدى المراوح الضخمة في أحد أنفاق مكة المكرمة فوق مركبته ، ونجا بأعجوبة منها، لكن تضررت السيارة .
وتفصيلاً بحسب سبق ، أثناء سير أحد الشباب بمركبته قبل أمس الأول في أنفاق محبس الجن فوجئ بارتطام قوي على مقدمة المركبة، تسبب في تهشم واجهتها الأمامية، وتناثر الزجاج، وخروج الوسائد الهوائية منها.
وتمكن الشاب من السيطرة على مركبته، وتعرض لصدمة عصبية، وقُدمت له الإسعافات الأولية، واتضح أن إحدى مراوح التهوية الضخمة سقطت على مركبته دون سابق إنذار، ونجا منها بفضل الله.
وباشرت دوريات المرور الحادث، وبيَّنت أسبابه العائدة إلى عدم وجود صيانة، وحمَّلت الشركة المتعهدة تكاليف الحادث، وصنفت المروحة على أنها تالف، فيما باشرت الجهات ذات العلاقة الموقع.
كانت هذه تفاصيل خبر مروحة ضخمة تفاجىء شاب داخل محبس الجن بمكة.. وهذا ما فعلته بسيارته بعد أن أصيب بصدمة عصبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.