

السيح 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

التقى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي في مكتبه بديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم ، مدير سجن الخرج الجديد المقدم جابر بن جلوي المطيري ، ومدير سجن الخرج السابق المقدم عبدالرحمن بن محمد العواد.

وأعرب الماضي عن أمنياته للمقدم المطيري بالتوفيق والسداد في مهام عمله الجديد ، مثنياً على جهود المقدم العواد التي بذلها طيلة فترة عمله, متمنياً له التوفيق.

من جانبه, أعرب المقدم المطيري عن شكره وتقديره لمحافظ الخرج على حسن الاستقبال وتوجيهاته السديدة التي ستكون عوناً بعد الله في أداء عمله.

// انتهى //

16:54ت م

0190



السيح 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسالتقى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي في مكتبه بديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم ، مدير سجن الخرج الجديد المقدم جابر بن جلوي المطيري ، ومدير سجن الخرج السابق المقدم عبدالرحمن بن محمد العواد.وأعرب الماضي عن أمنياته للمقدم المطيري بالتوفيق والسداد في مهام عمله الجديد ، مثنياً على جهود المقدم العواد التي بذلها طيلة فترة عمله, متمنياً له التوفيق.من جانبه, أعرب المقدم المطيري عن شكره وتقديره لمحافظ الخرج على حسن الاستقبال وتوجيهاته السديدة التي ستكون عوناً بعد الله في أداء عمله.// انتهى //16:54ت م0190

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الماضي يلتقي مدير سجن الخرج الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.