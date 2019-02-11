السعودية اليوم / محلي ينبع يستعرض مشاريع فرع جامعة طيبة



ينبع 06جمادى الأخرة 1440هـ الموافق 11فبراير 2019م واس

ترأس اليوم محافظ ينبع رئيس المجلس المحلي سعد بن مرزوق السحيمي اجتماع المجلس المحلي بمحافظة ينبع الثالث بدورته الخامسة وذلك بصالة الاجتماعات بالمحافظة وبحضور المشرف العام على فرع جامعة طيبه بمحافظة ينبع الدكتور زهير بن سليمان مالكي وعدد من عمداء العمادات المساندة ووكلائها بالفرع وأعضاء المجلس من المسؤولين والأهالي حيث رحب بهم رئيس المجلس في بداية الاجتماع وأكد على أهمية مايطرح بالمجلس من موضوعات تهم الصالح العام بعد ذلك استعرض أمين المجلس نايف حامد الربياوي جدول الأعمال الذي تضمن متابعة التوصيات السابقة من قبل لجنة المتابعة ومنها متابعة بعض المشاريع المتعثرة لدى بعض الجهات، بعدها قدم عرض مرئي عن إنجازات فرع جامعة طيبه بينبع خلال الأعوام السابقة والمأمول للسنوات القادمة قدمه الدكتور زهير بن سليمان مالكي المشرف على فرع الجامعه بينبع تلا ذلك مناقشة موضوع زيادة التخصصات والقبول بفرع الجامعة بينبع وفي ختام الاجتماع أعد محضر بماتم ورفع لصاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة.

// انتهى //

16:52ت م

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ينبع 06جمادى الأخرة 1440هـ الموافق 11فبراير 2019م واسترأس اليوم محافظ ينبع رئيس المجلس المحلي سعد بن مرزوق السحيمي اجتماع المجلس المحلي بمحافظة ينبع الثالث بدورته الخامسة وذلك بصالة الاجتماعات بالمحافظة وبحضور المشرف العام على فرع جامعة طيبه بمحافظة ينبع الدكتور زهير بن سليمان مالكي وعدد من عمداء العمادات المساندة ووكلائها بالفرع وأعضاء المجلس من المسؤولين والأهالي حيث رحب بهم رئيس المجلس في بداية الاجتماع وأكد على أهمية مايطرح بالمجلس من موضوعات تهم الصالح العام بعد ذلك استعرض أمين المجلس نايف حامد الربياوي جدول الأعمال الذي تضمن متابعة التوصيات السابقة من قبل لجنة المتابعة ومنها متابعة بعض المشاريع المتعثرة لدى بعض الجهات، بعدها قدم عرض مرئي عن إنجازات فرع جامعة طيبه بينبع خلال الأعوام السابقة والمأمول للسنوات القادمة قدمه الدكتور زهير بن سليمان مالكي المشرف على فرع الجامعه بينبع تلا ذلك مناقشة موضوع زيادة التخصصات والقبول بفرع الجامعة بينبع وفي ختام الاجتماع أعد محضر بماتم ورفع لصاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة.// انتهى //16:52ت م0188

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