السعودية اليوم / مدير فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة يزور أمانة العاصمة المقدسة



مكة المكرمة 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

التقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة سالم بن حاج الخامري , اليوم ، معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص.

واطلع الخامري على ما تقدمه أمانة العاصمة المقدسة من خدمات لزائريها ، ومناقشة أوجه التعاون التي يمكن من خلالها خدمة زوار بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين وبحث سبل التعاون المثمر .

// انتهى //

16:20ت م

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مكة المكرمة 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسالتقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة سالم بن حاج الخامري , اليوم ، معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص.واطلع الخامري على ما تقدمه أمانة العاصمة المقدسة من خدمات لزائريها ، ومناقشة أوجه التعاون التي يمكن من خلالها خدمة زوار بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين وبحث سبل التعاون المثمر .// انتهى //16:20ت م0179

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