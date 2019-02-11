السعودية اليوم / مركز اللغة الإنجليزية بجامعة تبوك يجري اختبارات ضمن برنامج التعليم المدمج



تبوك 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

عَقد مركز اللغة الإنجليزية بجامعة تبوك أمس، وبالتعاون مع عمادة التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد مجموعةً من اختبارات الدور الأول المحوسبة في الكليات المعنية ببرنامج التعليم المدمج (Blended Learning) في خطته الأولى، وأجريت اختبارات الدور الأول للطلاب والطالبات في مختبرات كلية الطب وكلية التربية والآداب، بالإضافة إلى استخدام المعامل المتنقلة التي وفرتها عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

وتأتي هذه الاختبارات المحوسبة ضمن خطة تطبيق برنامج التعليم المدمج في مرحلته الأولى والتي تهدف عند اكتمالها إلى تعميم هذا البرنامج المتميز في تعليم اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية على كافة كليات الجامعة وفروعها المختلفة.

ويعتبر تطبيق برنامج التعليم المدمج في تعليم مهارات اللغة الإنجليزية خطوةً متميزةً يتم فيها توظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة في الدمج بين الأهداف والمحتوى ومصادر وأنشطة التعلم وطرق إيصال المعلومات من خلال أسلوبي التعلم وجهاً لوجه والتعليم الإلكتروني.

ويتميز هذا النوع من التعليم بقدرة الطالب على التعلّم وممارسة الأنشطة الأكاديمية خارج الإطار التقليدي لقاعة الدرس، ويسهم كذلك في تقليل وقت التعلّم وتكلفته وتقديم الفصول الدراسية غير التقليدية أو الافتراضية وتحقيق المرونة في استخدام المقررات الدراسية، بالإضافة إلى إمداد الطلبة بالمقررات الإثرائية وبما يناسب حاجاتهم التعليمية المختلفة.

// انتهى //

16:19ت م

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تبوك 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسعَقد مركز اللغة الإنجليزية بجامعة تبوك أمس، وبالتعاون مع عمادة التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد مجموعةً من اختبارات الدور الأول المحوسبة في الكليات المعنية ببرنامج التعليم المدمج (Blended Learning) في خطته الأولى، وأجريت اختبارات الدور الأول للطلاب والطالبات في مختبرات كلية الطب وكلية التربية والآداب، بالإضافة إلى استخدام المعامل المتنقلة التي وفرتها عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.وتأتي هذه الاختبارات المحوسبة ضمن خطة تطبيق برنامج التعليم المدمج في مرحلته الأولى والتي تهدف عند اكتمالها إلى تعميم هذا البرنامج المتميز في تعليم اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية على كافة كليات الجامعة وفروعها المختلفة.ويعتبر تطبيق برنامج التعليم المدمج في تعليم مهارات اللغة الإنجليزية خطوةً متميزةً يتم فيها توظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة في الدمج بين الأهداف والمحتوى ومصادر وأنشطة التعلم وطرق إيصال المعلومات من خلال أسلوبي التعلم وجهاً لوجه والتعليم الإلكتروني.ويتميز هذا النوع من التعليم بقدرة الطالب على التعلّم وممارسة الأنشطة الأكاديمية خارج الإطار التقليدي لقاعة الدرس، ويسهم كذلك في تقليل وقت التعلّم وتكلفته وتقديم الفصول الدراسية غير التقليدية أو الافتراضية وتحقيق المرونة في استخدام المقررات الدراسية، بالإضافة إلى إمداد الطلبة بالمقررات الإثرائية وبما يناسب حاجاتهم التعليمية المختلفة.// انتهى //16:19ت م0174

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