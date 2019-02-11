

الجزائر 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واس

سّلم عنصر إرهابي نفسه للسلطات العسكرية الجزائرية بمنطقة عين أمناس جنوب شرق البلاد وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة .

ووفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، فإن وحدات أخرى من الجيش كشفت مخبأ يحوي كمية من الأسلحة والذخائر منها 13 قذيفة هاون و 5 صمامات للقذائف الصاروخية و 3 صمامات هاون بمحافظة أدرار قرب الحدود الجزائرية المالية.

// انتهى //

16:16ت م

0170



الجزائر 06 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 11 فبراير 2019 م واسسّلم عنصر إرهابي نفسه للسلطات العسكرية الجزائرية بمنطقة عين أمناس جنوب شرق البلاد وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة .ووفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، فإن وحدات أخرى من الجيش كشفت مخبأ يحوي كمية من الأسلحة والذخائر منها 13 قذيفة هاون و 5 صمامات للقذائف الصاروخية و 3 صمامات هاون بمحافظة أدرار قرب الحدود الجزائرية المالية.// انتهى //16:16ت م0170

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إرهابي يسلم نفسه وكشف مخبأ يحوي قذائف صاروخية في الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.