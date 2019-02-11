شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجوازات : أكثر من 8.2 مليون مسافر خلال شهر جمادى الأولى عبر منافذ المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 3:19 مساءً, 11 فبراير 2019 م المناطق - واس أوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد المسافرين القادمين والمغادرين في جميع منافذ المملكة خلال الفترة من تاريخ 1 / 5 / 1440هـ وحتى تاريخ 30 / 5 / 1440هـ بلغ (8.287.273) مسافراً.

وأشارت أن عدد المسافرين ( القادمين والمغادرين ) عبر المنافذ الجوية ( 3.830.953 ) مسافراً ، في حين بلغ عدد المسافرين ( القادمين والمغادرين ) عبر المنافذ البرية ( 4.392.530 ) مسافراً ، فيما بلغ عدد المسافرين ( القادمين والمغادرين ) عبر المنافذ البحرية ( 63.790 ) مسافراً .

ولفتت المديرية العامة للجوازات بأن منسوبيها في المنافذ يعملون يومياً على مدار الساعة لإنهاء إجراءات المسافرين من المواطنين والمقيمين والزائرين وتقديم الخدمات لهم على أكمل وجه.

وأكدت ” الجوازات ” أنها تسعى لتطوير أداء جميع العاملين في جوازات المنافذ ورفع مستوى الكفاءة والإنتاجية والتي تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ومواكبة آخر المستجدات ، كما سعت الجوازات لتسخير جميع الإمكانيات والعمل على تسريع إنهاء إجراءات المسافرين وتسهيل حركة العبور عبر منطقة الجوازات بكل دقة دون الإخلال بالجانب الأمني.

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | الجوازات : أكثر من 8.2 مليون مسافر خلال شهر جمادى الأولى عبر منافذ المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.