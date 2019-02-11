شكرا لقرائتكم أبوالغيط : لا يوجد إجماع عربي حول عودة سوريا إلى الجامعة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أنه لا يوجد توافق بعد بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية قد يسمح بعودة عضوية سوريا التي جرى تعليقها عام 2011 بسبب قمع بشار الدموي للمعارضين.

وأعادت الإمارات والأردن فتح سفارتهما في دمشق في ديسمبر الماضي وأكدت البحرين أن سفارتها في دمشق لم تتوقف عن العمل لكن أبوالغيط قال خلال زيارة لبيروت اليوم إنه لا يوجد توافق بعد بشأن السماح بعودة سوريا إلى الجامعة.

وأضاف: أتابع بدقة شديدة جدا هذا الموضوع ولكنني لم أرصد بعد أن هناك خلاصات تقود إلى التوافق الذي نتحدث عنه والذي يمكن أن يؤدي إلى اجتماع لوزراء الخارجية العرب يعلنون فيه انتهاء الخلاف وبالتالي الدعوة إلى عودة سوريا لشغل المقعد.

ولن يتم عودة مقعد سوريا إلا بموافقة الدول العربية بالإجماع على هذا القرار.

ومن المقرر أن تعقد الجامعة العربية اجتماع قمة لزعماء الدول الأعضاء في نهاية مارس المقبل في تونس.

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