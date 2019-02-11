شكرا لقرائتكم إصابة عامل سقط بخزان مياه في حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - حائل

أصيب عامل بكسر في قدمه جراء سقوط في خزان مياه بمزرعة في حائل.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي أن مركز الدفاع المدني بالروضة باشر بلاغا صباح اليوم الاثنين عن سقوط عامل في خزان مياه تحت الإنشاء داخل مزرعة بقرية الوسيطاء.

وأضاف أنه بالوصول تم إخراجه من قبل المنقذين ونُقل للمستشفى لإصابته بكسر في قدمه وحالته مستقرة .

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