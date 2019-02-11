شكرا لقرائتكم الجوازات: أكثر من 8.2 مليون مسافر عبر منافذ المملكة خلال شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد المسافرين القادمين والمغادرين في جميع منافذ المملكة خلال الفترة من تاريخ 1 / 5 / 1440هـ وحتى تاريخ 30 / 5 / 1440هـ بلغ (8.287.273) مسافراً.

وأشارت أن عدد المسافرين ( القادمين والمغادرين ) عبر المنافذ الجوية ( 3.830.953 ) مسافراً ، في حين بلغ عدد المسافرين ( القادمين والمغادرين ) عبر المنافذ البرية ( 4.392.530 ) مسافراً ، فيما بلغ عدد المسافرين ( القادمين والمغادرين ) عبر المنافذ البحرية ( 63.790 ) مسافراً .

ولفتت المديرية العامة للجوازات بأن منسوبيها في المنافذ يعملون يومياً على مدار الساعة لإنهاء إجراءات المسافرين من المواطنين والمقيمين والزائرين وتقديم الخدمات لهم على أكمل وجه.

وأكدت ” الجوازات ” أنها تسعى لتطوير أداء جميع العاملين في جوازات المنافذ ورفع مستوى الكفاءة والإنتاجية والتي تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ومواكبة آخر المستجدات ، كما سعت الجوازات لتسخير جميع الإمكانيات والعمل على تسريع إنهاء إجراءات المسافرين وتسهيل حركة العبور عبر منطقة الجوازات بكل دقة دون الإخلال بالجانب الأمني.

لمو

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