شكرا لقرائتكم مارتن غريفيث يصل صنعاء لبحث إعادة الانتشار في الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 -الرياض

وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الاثنين، إلى العاصمة اليمنية صنعاء، لبحث مقترح وآلية إعادة الانتشار في الحديدة.

ومن المقرر أن يلتقي غريفيث في صنعاء الرئيس الجديد للجنة الأممية لتنسيق إعادة انتشار القوات بالحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد القادم من عدن، لبحث تفاصيل مقترح وآلية لإعادة انتشار القوات تتضمن تأمين ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية بإدارة قوات دولية.

وكانت الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الانقلابية اتفقتا، خلال مشاورات السويد، في ديسمبر الماضي، على إعادة الانتشار المشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارجها.

ويعرقل الحوثيون تنفيذ اتفاق السويد على مدى الأسابيع الماضية وتعدى على وفد الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة وإعادة الانتشار.

ورصد التحالف العربي في اليمن عمليات اختراق واسعة من قبل الحوثيين لاتفاق الهدنة المبرم في السويد.

وأعلنت الأمم المتحدة، الخميس الماضي، أن “الطرفين اتفقا على تسوية مبدئية، بانتظار إجرائهما مشاورات مع قياداتهما.

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