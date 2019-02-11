إمارة مكة : خبر وفاة الأمير خالد الفيصل إشاعة وليس له أي أساس من الصحة

نفى المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة في بيان وتصريحات صحفية خبر وفاة الأمير خالد الفيصل أمير مكة الذي تم تداوله بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال سلطان الدوسري المتحدث الرسمي لإمارة مكة أن الأخبار المتعلقة بوفاة الأمير خالد الفيصل هي إشاعات وغير صحيحة وليس لها أي أساس من الصحة، وأكد أن سمو الأمير بخير وسلام وإنه الآن يقضي إجازته الخاصة وسيعود للعمل خلال الأسبوعين القادمين.

هذا وقد جاء رد المتحدث الرسمي لإمارة مكة ونفي خبر وفاة الأمير خالد الفيصل في الوقت المناسب ليقضي على تلك الإشاعات وليتصدر تصريحه صدر كل المواقع السعودية والعربية، كما تصدر نفي الخبر كل مواقع التواصل الاجتماعي، هذا وقد دعت عدة مصادر سعودية متابعي مواقع التواصل التأكد من أي معلومة تنشر على تلك المواقع وعدم التسرع في تناقل تلك الأخبار قبل التأكد من المصادر والمواقع الرسمية.

وسمو الأمير خالد الفيصل هو امير منطقة مكة المكرمة ومستشار الملك سلمان وهو رئيس اللجنة المركزية المشرفة على الحج، وهو عضو هيئة البيعة، وهو ثالث أبناء الملك فيصل بن عبد العزيز، شغل من قبل الكثير من المناصب الهامة، حيث تولي من قبل منصب أمير منطقة عسير ووزير التربية والتعليم، وهو لثاني مرة يتولى منصب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل شاعر وأديب وله الكثير من الأعمال الفنية المتميزة.