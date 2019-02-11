الاستعلام عن الاعانة المالية لذوي الإعاقة والأيتام 1440 وشروط اعانة السيارات والفئات المستحقة للدعم...

نقدم لكم كل ما يهمكم وتبحثون عنه حول الاستعلام عن الاعانة المالية لذوي الإعاقة والأيتام 1440 وأيضا رابط الاستعلام عن التأهيل الشامل ومعرفة قيمة رصيد الإعانة إلكترونيا وبكل سهولة، وهذا من خلال رقم طلب المستفيد ورقم الهوية، وتحديث نوع الإعانة إذا كانت للمعاق أو الأسر التي تكفل الأيتام، فقد خصصت وزارة الداخلية في المملكة برنامج هام جدا للعديد من الأسر في السعودية، وهو برنامج إعانة التأهيل الشامل، حيث تحصل الفئات المذكورة علي إعانات شهرية يتم تقديمها من وزارة العمل، والهدف من هذه الإعانات هو تحسين الظروف المعيشية والمادية للأفراد محدودي الدخل.

الاستعلام عن الاعانة المالية لذوي الإعاقة والأيتام 1440 وصرف التأهيل الشامل

يتم الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة العمل ثم إدخال رقم المستفيد من التأهيل ورقم الهوية، بعدها يتم تحديد نوع الإعانة إما إعانة إعاقة أو كفالة يتيم.

الفئات المستحقة للإعانة المالية

الاستعلام عن الاعانة المالية

عند الاستعلام عن الاعانة المالية لذوي الإعاقة والأيتام 1440 سيتوجب عليكم معرفة الفئات المستحقة والبلغ المصروف لكل فئة.

23 أ شديدي الإعاقة : الإعانة المستحقة سنويا 20000 ريال 1666 شهريا تصرف بتاريخ 20 من كل شهر هجري

23 ب شديدي الإعاقة : الإعانة المستحقة سنويا 14000 و 1166 شهريا تصرف بتاريخ 20 من كل شهر هجري

24 ب غير شديدي الإعاقة الإعانة المستحقة سنويا 4000 ويتم صرف 2000 مرتين في السنة يوم 20 محرم و20 رجب

24 أ غير شديدي الإعاقة الإعانة المستحقة سنويا 10000 ويتم صرف 833 يوم 20 من كل شهر هجري

تابع ايضا

شروط اعانة السيارات

من يعاني شلل رباعي أو شلل ثلاثي أو شلل ثنائي سفلي أو شلل شقي أو ضمور شديد في العضلات أو بتر طرفين سفليين فوق الركبة ولا يقل عمر المعاق عن 6 سنوات

الاستعلام عن التاهيل الشامل