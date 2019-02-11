شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج»: سندرج عدم إعادة تذاكر القطار للحجاج في تقييم الشركات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

شددت وزارة الحج والعمرة على كافة شركات ومؤسسات حجاج الداخل بإعادة مستحقات الحجاج عن فرق قيمة تذاكر قطار المشاعر لموسم حج 1439.

وأكدت الوزارة في تعميم أصدرته الإدارة العامة لحجاج الداخل أنها تلقت بلاغات وشكاوى من بعض المواطنين والمقيمين بعدم تسلمهم لمستحقاتهم المالية.

وبينت الوزارة أنه تم تحديد الفترة من غد (الثلاثاء) وحتى يوم السادس عشر من شهر جمادى الآخرة، لتقديم إفادات الشركات حول تقديم ما يثبت إعادة المبالغ وإيضاح عدد من لم تتم الإعادة لهم، وتوضيح أسباب عدم الإعادة، مشيرة إلى أنها ستراعي عند تقييم أداء الشركات والمؤسسات عدم التجاوب والإفادة خلال الفترة المحددة.

يذكر أنه تم استحصال مبلغ 400 ريال كقيمة تذاكر القطار من الحجاج عبر المسار الإلكتروني خلال موسم حج 1439، بينما قامت الشركات بشراء التذاكر بقيمة 250 ريالا، ما اضطر الوزارة إلى مطالبة الشركات بإعادة مبلغ 150 ريالا لكل حاج، إضافة إلى 7.5 ريال قيمة ما حصل كضريبة مضافة.