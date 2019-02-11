شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل بن ماجد يجتمع بأعضاء تنفيذية «جمعية مراكز الأحياء» في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

اجتمع الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بمقر المحافظة اليوم (الاثنين)، بأعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية.

وفي بداية اللقاء، رحّب الأمير بالأعضاء وداعيا للعمل المؤسسي لمستقبل زاهر، ومتطلّعا لنجاحات واقعية، وأن يكون الأثر للمجتمع أجمع وخدمة أحياء جدة وتحقيق تطلعات القيادة وأبنائها.

وقدّم رئيس اللجنة الدكتور سليمان موصلي الشكر والتقدير للأمير مشعل بن ماجد على دعمه للجمعية وأنشطتها، كما قدّم موصلي عددا من المقترحات والموضوعات من ضمنها إنشاء جمعيات تعاونية في كل حي، بهدف تحسين الإنتاج والاستهلاك والخدمات، بما سيضمن نتائج إيجابية من بينها فرص وظيفية لأبناء الحي وزيادة الترابط الاجتماعي.

وناقش الاجتماع تكريم المراكز الفائزة في معيار متم 2018، ما سيساهم نحو التميز وفق أسس وتصانيف "متميز، متفاعل، مستقر، متعثر".

فيما عُرض على مشعل بن ماجد مستجدات اتفاقيات تطوير الحدائق ومواقع أمانة جدة لصالح الجمعية التي يدعمها، كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات التنموية والتطويرية لمراكز الأحياء.