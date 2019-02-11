شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير نجران يوجه بإعادة تصميم دوار «المصمك» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

صدر توجيه نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، بإعادة النظر في تصميم مداخل ومخارج دوار المصمك الواقع على طريق الملك عبدالعزيز، وبما يضمن سلامة سالكيه.

ولقي هذا التوجيه أصداء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا «تويتر».

حيث أكد حمد آل مسعد صوابية التوجيه، لأن المخرج ليس مهيأً لسالكي الطريق، وأن التوسعة أو التعديل يرفع من مستوى سلامة سالكي الطريق، باعتباره أحد مداخل مدينة نجران المهمة. واعتبر هذا التوجيه بمثابة العمل الجاد من أجل تعديل الأخطاء.

من جانبه قال محمد القحص آل هتيلة إن الأهالي يتطلعون إلى رؤى الأمير تركي بن هذلول الثاقبة في كل موقع، داعيا له بالتوفيق وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تحتاج إلى مسؤول ومواطن يملك الهمة والجد في العمل.

أما حسين آل منصور فعبر عن شكره للأمير تركي بن هذلول الذي يعمل بصمت، وقال إنه سبق أن تحدث عن الدوار وطالب بتحسينه فنيا وجماليا، وطالب بمحاسبة المقصرين إن وجدوا.

وعبر آخر رمز لنفسه باسم «ذيباني» عن شكره لنائب أمير منطقة نجران، وقال إن الأمير تركي أنقذ المنطقة من تصاميم كارثية بداية من دوار الموت (الذي صدر بصدده التوجيه)، إضافة إلى مفرق شرورة وصولا إلى إشارة بن شكوان، وطريق الخميس بدءا من إشارة المفرق إلى إسكان قوى الأمن.

من جهته قال أبو عبدالله إن التوجيه دليل نظرة ثاقبة ورؤية حكيمة من نائب أمير منطقة نجران، خصوصا أن مداخل ومخارج المدينة خطيرة، وشهدت الكثير من الحوادث المتكررة.