شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم مكة» يزيل أقدم مبنى مدرسي في «الزاهر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

دكت معدات الهدم والإزالة مبنى مدرسة الزاهر المتوسطة للبنين بالعاصمة المقدسة، الذي يعد من أقدم المباني المدرسية.

وشرعت إحدى المؤسسات الوطنية في أعمال الهدم والإزالة، مطلع الأسبوع الحالي لمبنى المدرسة التي تأسست في عام 1378هـ، والتي تعد من أوائل المدارس المتوسطة بمكة المكرمة، وشهدت تخريج أجيال عدة من أبناء العاصمة المقدسة.

يذكر أن المبنى بقي على حاله لمدة تزيد على 15 عاماً، بعد إخلائه وأغلق دون الاستفادة منه، وكان في الأساس مبنى لإحدى الكليات ثم انتقلت إليه ثانوية العزيزية، ثم متوسطة الزاهر والإمام مسلم الابتدائية، ثم نقلت إليه ثانوية القدس وبعد انتقالها لمبناها الجديد تمت إعادة متوسطة الزاهر.

وكانت "الخليج 365" قد تطرقت لمعاناة السكان من المبنى في خبرها المنشور يوم الثلاثاء 2 جمادى الأولى 1440 الموافق 8 يناير 2019 تحت عنوان «مكة: مدرسة مهجورة تبث الرعب في الزاهر».