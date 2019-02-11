شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات: 8.2 مليون مسافر خلال شهر جمادى الأولى عبر منافذ المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد المسافرين القادمين والمغادرين في جميع منافذ المملكة خلال الفترة من تاريخ 1440/5/1 وحتى تاريخ 1440/5/30 بلغ (8.287.273) مسافراً.

وأشارت إلى أن عدد المسافرين (القادمين والمغادرين) عبر المنافذ الجوية 3.830.953 مسافراً، في حين بلغ عدد المسافرين (القادمين والمغادرين) عبر المنافذ البرية 4.392.530 مسافراً، فيما بلغ عدد المسافرين (القادمين والمغادرين) عبر المنافذ البحرية 63.790) مسافراً.

ولفتت المديرية العامة للجوازات إلى أن منسوبيها في المنافذ يعملون يومياً على مدار الساعة لإنهاء إجراءات المسافرين من المواطنين والمقيمين والزائرين وتقديم الخدمات لهم على أكمل وجه.

وأكدت الجوازات أنها تسعى لتطوير أداء جميع العاملين في جوازات المنافذ ورفع مستوى الكفاءة والإنتاجية والتي تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ومواكبة آخر المستجدات، كما سعت الجوازات لتسخير جميع الإمكانات والعمل على تسريع إنهاء إجراءات المسافرين وتسهيل حركة العبور عبر منطقة الجوازات بكل دقة دون الإخلال بالجانب الأمني.