شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «إمارة مكة» ينفي شائعة وفاة الأمير خالد الفيصل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد المتحدث باسم إمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، عدم صحة الأخبار المتداولة حول وفاة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظه من كل مكروه.

يُشار إلى أن الأمير خالد الفيصل يتمتع بإجازته الخاصة خلال هذه الأيام، وينتظر أن تنتهي إجازته، ويباشر عمله خلال الأسبوعين القادمين.

وكانت مواقع وحسابات امتهنت إطلاق ونشر الشائعات، بثت شائعة عن الأمير خالد الفيصل خلال الساعات الماضية.