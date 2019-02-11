عسير: إتلاف طنين من المواد الغذائية الفاسدة وإغلاق 168 منشأة مخالفة

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جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) أتلفت أمانة منطقة عسير خلال الأسبوع الماضي 2055 كيلوغراما من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن جهود الأمانة للأسبوع الـ37 لحملة «غذاؤكم أمانة» التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على أمانات المملكة كافة. أتلفت أمانة منطقة عسير خلال الأسبوع الماضي 2055 كيلوغراما من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن جهود الأمانة للأسبوع الـ37 لحملة «غذاؤكم أمانة» التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على أمانات المملكة كافة. وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الجهود المبذولة عبر حملة «غذاؤكم أمانة» تهدف إلى التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والمهنية، وذلك لتعزيز السلامة الغذائية مما يسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين. وأكد الحميدي أن أمانة عسير وبلدياتها رصدت خلال الأسبوع الـ37 نحو 904 مخالفات صحية بجانب إغلاق 168 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك بعد أكثر من 1433 جولة ميدانية. وأبان أمين منطقة عسير أن المخالفات الصحية المرصودة تنوعت بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، إضافة إلى تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك ضبط عمالة لا تحمل شهادات صحية، فضلاً عن مخالفة فتح نشاط من دون رخصة ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.



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