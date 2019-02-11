شكرا لقرائتكم خبر عن أشرفي: "الخليج 365" الأولى في إبراز متانة علاقة «السعودية» و«باكستان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جمال الدوبحي (كوالالمبور)

أشاد رئيس مجلس علماء باكستان حافظ أشرفي بدور صحيفة "الخليج 365" السعودية في تغطياتها المهنية لمختلف الأنشطة والفعاليات الاحتفالية التي تقام هذه الأيام في باكستان ترحيبا بزيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى إسلام آباد المقررة في هذا الشهر، وعلى متابعتها الحثيثة ونقلها بمصداقية لما يقوم به مجلس علماء باكستان من برامج وندوات وحلقات نقاشية مكثفة ووضع اللوحات الترحيبية تزامنا مع هذه المناسبة الغالية على قلوبنا التي نؤكد فيها أن السعودية وقيادتها خط أحمر.

وأكد أشرفي أن "الخليج 365" الصحيفة السعودية الأولى التي بادرت بتخصيص مساحة لإبراز متانة العلاقة بين السعودية وباكستان ببذلها جهد متواصل في تغطية أدق التفاصيل ونقل أجواء ومظاهر الفرح التي تسود شوارع باكستان إضافة إلى اللقاءات المتنوعة والثرية مع العلماء والساسة ورجال الإعلام وغيرهم الذين تحدثوا حول الزيارة المرتقبة لولي العهد ورؤيته 2030، وإيصال المعلومات للقارئ من خلال موقعها الإلكتروني ونسختها الورقية وفق أعلى مستويات المصداقية والمسؤولية في العمل الصحفي.

وأضاف أشرفي أن "الخليج 365" أثبتت إلتزامها بأخلاقيات المهنية الإعلامية وحرصها على ما فيه صالح البشرية بمتابعتها الصحفية المستمرة وتسليط الضوء على تعزيز قيم التعايش السلمي بين الشعوب ومبادئ التسامح الثقافي والديني.