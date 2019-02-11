دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الصحة لـ«عاجل»: فحص المرأة قبل الزواج يتوقف على «شرط»

وجّهت وزارة الصحة جميع المستشفيات التابعة لها بـعدم إجراء فحص ما قبل الزواج للمرأة إلا بتوفر هويتها الوطنية، كشرط جديد لإتمام فحص الزواج.

وأوضحت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية بالوزارة لـ«عاجل»، أنه تم إصدار تعميم يلزم المستشفيات بعدم إجراء فحص ما قبل الزواج للمرأة إلا بتوفر هويتها الوطنية.

جاء ذلك ردًّا على استفسار «عاجل» حول مدى صحة ما يتردد عن إلزام المستشفيات الحكومية بعدم القيام بفحص ما قبل الزواج دون وجود الهوية الوطنية للمرأة.

يأتي التعميم بعد رصد الوزارة، في وقت سابق، مخالفات بعدد من المستشفيات، ومن ثَمَّ تدخلت للحفاظ على صحة المقبلين على الزواج.

ويتم الفحص الطبي للمقبلين على الزواج لمعرفة وجود الإصابة لصفة بعض أمراض الدم الوراثية (فقر الدم المنجلي والثلاسيميا).

ويشمل الفحص الأمراض المعدية مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي ب، الالتهاب الكبد الفيروسي ج، نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

وتستهدف هذه الخطوة إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر أو للأبناء في المستقبل، وتقديم الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيًّا.

وبينت الوزارة أن برنامج الفحص الطبي قبل الزواج يحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية وبعض الأمراض المعدية.

ويعزز الفحص (حسب الوزارة) نشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل، وتقليل الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم.

كما يجنب الفحص المشكلات الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها، فضلًا عن التقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمجتمع.

​وتنصح وزارة الصحة المقبلين على الزواج بإجراء الفحص الطبي قبل موعد الزواج بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر؛ ليتسنى للزوجين التخطيط لحياتهما بشكل أفضل.

وتستمر صلاحية شهادة الزواج الصحي لمدة ستة أشهر، ويمكن فقط إعادة فحص الأمراض المعدية عند الحاجة لإعادة الفحص مرة أخرى.

ويتم تقديم خدمات فحص ما قبل الزواج (سواء التحاليل المخبرية، أو جلسات المشورة الطبية) للمواطنين كافة في أكثر من (131) مركزًا في شتى مناطق المملكة العربية السعودية.

ويتم استقبال المواطنين المقبلين على الزواج سواء بشكل فردي أو كلا الطرفين معًا دون موعد مسبق.

وفي حال ما إذا كان أحد الأطراف خارج المملكة فيجب اتباع الخطوات التالية:

- أهمية التأكد من إجراء كافة النتائج المخبرية للأمراض المشمولة بالبرنامج (ثلاسيميا، الأنيميا المنجلية، التهاب الكبد الفيروسي ب/ج، ونقص المناعة المكتسبة HIV.

- وضوح المعلومات الشخصية كافة للمقبل على الزواج.

- يشترط أن يكون المركز الطبي معترفًا به، وتتم مصادقة النتائج من قِبَلِ السفارة السعودية.