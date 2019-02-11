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أكد الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو أن المنظمة لا تتلاعب في أسعار النفط، واصفاً اتهام مجلس النواب الأمريكي بالمجحف.
جاء ذلك عندما سُئِل "باركيندو"، اليوم، عن إقرار لجنة بمجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يستهدف تخفيضات معروض نفط "أوبك".
ووفق وكالة "رويترز"، قال "باركيندو" على هامش مؤتمر لقطاع الطاقة في القاهرة: "عملنا ليس التلاعب في الأسعار، وبالتالي فمن الإجحاف اتهامنا بمثل ذلك".
"باركيندو" لـ"النواب" الأمريكي: "أوبك" لا تتلاعب في أسعار النفط.. اتهامكم مجحفصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-11
أكد الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو أن المنظمة لا تتلاعب في أسعار النفط، واصفاً اتهام مجلس النواب الأمريكي بالمجحف.
جاء ذلك عندما سُئِل "باركيندو"، اليوم، عن إقرار لجنة بمجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يستهدف تخفيضات معروض نفط "أوبك".
ووفق وكالة "رويترز"، قال "باركيندو" على هامش مؤتمر لقطاع الطاقة في القاهرة: "عملنا ليس التلاعب في الأسعار، وبالتالي فمن الإجحاف اتهامنا بمثل ذلك".
11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440
03:15 PM
تصريحات الأمين العام للمنظمة كانت على هامش مؤتمر لقطاع الطاقة في القاهرة
أكد الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو أن المنظمة لا تتلاعب في أسعار النفط، واصفاً اتهام مجلس النواب الأمريكي بالمجحف.
جاء ذلك عندما سُئِل "باركيندو"، اليوم، عن إقرار لجنة بمجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يستهدف تخفيضات معروض نفط "أوبك".
ووفق وكالة "رويترز"، قال "باركيندو" على هامش مؤتمر لقطاع الطاقة في القاهرة: "عملنا ليس التلاعب في الأسعار، وبالتالي فمن الإجحاف اتهامنا بمثل ذلك".
، "باركيندو" لـ"النواب" الأمريكي: "أوبك" لا تتلاعب في أسعار النفط.. اتهامكم مجحف ،
المصدر : الخليج 365
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