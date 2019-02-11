، 163 مليار دولار دخلت مصر خلال 3 سنوات ،

محمد بن مسعود - الدمام - "مدبولي": معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.5%

كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الاثنين، عن حجم تدفقات النقد الأجنبي على مصر على مدار السنوات الثلاث الماضية.

ووفق وكالة "رويترز"، قال "مدبولي" إن التدفقات النقدية تجاوزت 163 مليار دولار، خلال تلك الفترة.

وحررت مصر سعر الجنيه أمام الدولار في نوفمبر 2016، في خطوة رأى كثيرون أنها كانت ضرورية للاقتصاد.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر في القاهرة، أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.5% في الربع الثاني من السنة المالية 2018-2019.

وتعتمد مصر على تدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" قد كشفت، اليوم الاثنين، أنها أبقت على نظرتها الإيجابية تجاه النظام المصرفي المصري مدفوعة بتحسن البيئة التشغيلية.

وقالت الوكالة إن انتعاش الاقتصاد والروابط المشتركة مع تصنيف ائتماني سيادي يشهد تحسنًا، يقودان نظرة موديز الإيجابية للنظام المصرفي المصري.

وأضافت أن البنوك ستظل قادرة على تدبير تمويل مستقر يستند إلى الودائع وحيازة أصول سائلة كبيرة الحجم لاسيما بالعملة المحلية.

وتوقعت أن تظل مستويات القروض المتعثرة مستقرة بوجه عام في ضوء قوة النمو الاقتصادي، مضيفة أن القروض المتعثرة في البنوك المصرية انخفضت إلى 4.4% من إجمالي القروض في سبتمبر 2018.