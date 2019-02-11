، نائب أمير نجران يوجه بإعادة تصميم دوار المصمك ،

محمد بن مسعود - الدمام - بما يضمن سلامة سالكيه بطريق الملك عبدالعزيز

وجّه نائب أمير منطقة ‫نجران، تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، بإعادة النظر في تصميم مداخل ومخارج دوار المصمك الواقع على طريق الملك عبدالعزيز شرقاً.

ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص نائب أمير المنطقة على توفير ما يضمن سلامة سالكي الدوار.