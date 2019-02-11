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وجّه نائب أمير منطقة نجران، تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، بإعادة النظر في تصميم مداخل ومخارج دوار المصمك الواقع على طريق الملك عبدالعزيز شرقاً.
ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص نائب أمير المنطقة على توفير ما يضمن سلامة سالكي الدوار.
نائب أمير نجران يوجه بإعادة تصميم دوار المصمكهادي آل كليب الخليج 365 2019-02-11
وجّه نائب أمير منطقة نجران، تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، بإعادة النظر في تصميم مداخل ومخارج دوار المصمك الواقع على طريق الملك عبدالعزيز شرقاً.
ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص نائب أمير المنطقة على توفير ما يضمن سلامة سالكي الدوار.
11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440
02:43 PM
11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440
02:53 PM
بما يضمن سلامة سالكيه بطريق الملك عبدالعزيز
وجّه نائب أمير منطقة نجران، تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، بإعادة النظر في تصميم مداخل ومخارج دوار المصمك الواقع على طريق الملك عبدالعزيز شرقاً.
ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص نائب أمير المنطقة على توفير ما يضمن سلامة سالكي الدوار.
، نائب أمير نجران يوجه بإعادة تصميم دوار المصمك ،
المصدر : الخليج 365
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